George R. R. Martin revela detalhes sobre os spin-offs de 'Game of Thrones'

Tyrion Lannister e Daenerys Targaryen ena da 6ª temporada de 'Game of Thrones'. Foto: Helen Sloan/HBO

A HBO já confirmou que vai produzir quatro spin-offs de Game of Thrones, e, recentemente, George R. R. Martin, autor dos livros que inspiraram a série, deu mais detalhes sobre a novidade.

Os novos projetos serão escritos pelos autores Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland e Carly Wray, todos com colaboração de Martin. "Cada um dos quatro me visitou em Santa Fe, alguns deles mais que uma vez, e nós passamos dias juntos discutindo as ideias, a história de Westeros e todo o universo ao redor, e diversos detalhes encontrados apenas no The World of Ice and Fire e The Lands of Ice and Fire [edições especiais que detalham a trilogia As Crônica de Gelo e Fogo, ainda incompleta]", Martin escreveu em seu blog no LiveJournal.

Na postagem, o autor ainda disse que é possível que mais um escritor entre no time dos spin-offs, mas recusou-se a revelar o nome dele pois ainda não há um contrato firmado com a HBO. De qualquer forma, ele descreveu esse autor como "um cara incrível e um ótimo escritor" e que, além do próprio Martin, Elio e Linda, ele não conhece "ninguém que ame e saiba tanto sobre Westeros".

Martin ainda escalareceu que, apesar de cinco spin-offs terem sido cotados, é altamente improvável que todos eles vinguem. "Nós tínhamos combinado quatro, agora cinco scripts de episódios piloto. Agora quandos pilotos serão filmados e quantas séries realmente serão produzidas, ainda não se sabe", escreveu. Outra revelação importante é que os projetos serão sobre eventos que antecedem os acontecimentos da série, e não uma continuação.

Apesar de não revelar os assuntos sobre os quais os spin-offs vão falar, Martin já descartou algumas hipóteses bastante cogitadas pelos fãs: "Nós não faremos Dunk e Egg. Um dia, claro, eu adoraria, assim como muitos de vocês. Mas eu apenas escrevi e publiquei três capítulos até agora, e há mais sete ou oito ou dez que ainda quero escrever. Nós todos sabemos quão lento eu sou, e quão rápida uma série de TV pode ser feita. Eu não quero repetir o que aconteceu com Game of Thrones, em que a série ultrapassa os livros. No dia em que eu terminar os Contos de Dunk e Egg, aí sim nós faremos uma série sobre ele... mas esse dia ainda está muito distante". Os contos citados nunca foram traduzidos para o português ou publicados no Brasil.

A HBO divulgou algumas fotos de cenas da próxima temporada, que estreia em julho. Foto: Macall B. Polay/HBO

Outro tema especulado pelos fãs era a Rebelião do Rei Robert. Na série, essa rebelião é citada por diversas vezes como o motivo para tantos conflitos em Westeros. Porém, em seu texto, Martin explicou por que não há sentido em fazer um spin-off sobre isso.

"Assim que eu terminar de escrever As Crônicas de Gelo e Fogo vocês saberão todos os detalhes do que aconteceu na Rebelião de Robert. Não haveria surpresas ou revelações numa série, apenas a ação dos conflitos cujas resoluções vocês já saberiam. Não é uma história que eu quero contar agora. Seria coisa demais, como um conto contado duas vezes", disse.

Além disso, os personagens de Game of Thrones não vão aparecer nos spin-offs, que não necessariamente vão ser ambientados em Westeros, fugindo um pouco do modelo tradicional de spin-offs. "Nós estamos falando sobre novas histórias num 'universo secundário' de Westeros e no mundo ao redor, o mundo que eu criei para As Crônicas de Gelo e Fogo", completou.

A sétima temporada de Game of Thrones estreia mundialmente no dia 16 de julho, na HBO.