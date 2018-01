Autor de 'Game of Thrones' compara Donald Trump a Joffrey

Donald Trump foi comparado a Joffrey Baratheon, de 'Game of Thrones', pelo próprio autor dos livros. Foto: Tom Pennington/Getty Images/AFP | Helen Sloan/HBO

Não é de hoje que alguns personagens e situações de Game of Thrones são comparados a fatos políticos que ocorrem na vida real, mas agora foi o próprio George R. R. Martin, autor dos livros que inspiram a série, que fez a comparação.

Numa entrevista à Esquire, o autor comparou Joffrey Baratheon, da série, com o presidente dos Estados Unidos. "Acho que Joffrey agora é o rei na América. E ele cresceu tão petulante e irracional como ele era quando tinha 13 anos nos livros", disse. Na série, o personagem é um rei mimado e sádico, que não mostra muita preocupação e empatia com seu povo e não tem escrúpulos com aqueles que considera inimigos.

Na mesma entrevista, Kit Harington, que dá vida a Jon Snow na série, também deu sua opinião sobre o presidente: "Eu deposito minhas crenças em especialistas. Senhor Donald Trump - eu não o chamaria de presidente, vou chamá-lo de senhor. Acho que esse homem à frente dos Estados Unidos é um trapaceiro".

O ator ainda falou sobre como a lógica da guerra pelo poder em Game of Thrones pode ser parecida com a vida real. "Os tronos podem ser usados como metáfora, mas eu acho que há uma verdade, porque as pessoas que realmente desejam poder são as pessoas que não deveriam tê-lo. Talvez Jon seja a única pessoa que deveria ter poder, justamente por não estar procurando por ele", falou.

A sétima temporada de Game of Thrones estreia mundialmente em 16 de julho, na HBO. O primeiro trailer da nova fase foi divulgado na última quarta-feira, 24. Assista abaixo: