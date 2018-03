'Gato motoqueiro', Chiquinho reaparece em ao vivo da Globo; veja

Um casal que gosta de tirar fotos com suas gatas de estimação teve uma ideia genial: colocar os animais em cenas icônicas do cinema. As fotos são compartilhadas no Instagram Movie Cats, e os seguidores devem adivinhar os filmes que estão sendo reproduzidos nas imagens. As gatas são Willow e Tara e são quase idênticas. Aqui, a eterna cena de 'Ghost - Do Outro Lado da Vida'. A mulher tira a foto e o rapaz posa ao lado da gata.

Foto: Reprodução/Instagram