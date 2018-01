Gambá invade estúdio e assusta cadela de Ana Maria Braga ao vivo

Belinha ficou assustada com presença do animal no estúdio e teve de ser retirada por funcionário do programa Foto: Reprodução de cenas do 'Mais Você' / TV Globo

Um gambá invadiu o estúdio panorâmico do Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 3. O animal se escondeu embaixo de uma cômoda no fundo do cenário e assustou a cadela de Ana Maria Braga.

A apresentadora se despedia dos participantes do Super Chef Celebridades, quando Belinha começou a latir. “Tem uma confusão aqui”, disse Louro José. “Tem alguma coisa acontecendo no estúdio ali do outro lado. Eu vou lá ver o que é”, emendou Ana Maria.

Um funcionário do programa apareceu em frente às câmeras carregando a cadela para longe do ‘invasor’. “Deve ter um bicho embaixo da cômoda. Todo mundo desesperado. Alguma coisa tem”, falou a apresentadora. “É um gambá”, completou, ao ser informada pela produção.

“Aqui a casa da gente é um banho de alegria. Tem um gambá embaixo [da mobília]. Ele veio dormir aqui hoje”, brincou Ana Maria, enquanto pedia aos cinegrafistas para mostrar o bichinho.

