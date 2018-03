Galvão Bueno pede para que todos fiquem de pé em estúdio com cadeirante

Foto: Reprodução/Globo

Na última quinta-feira, durante a transmissão final dos 200m com a vitória do jamaicano Usain Bolt na Globo, Galvão Bueno cometeu (mais uma) gafe. Por conta da vitória de Bolt, Marcelo Adnet resolveu cantar o hino da Jamaica e Galvão pediu a todos os convidados do estúdio que ficassem de pé para o hino. O problema é que Fernando Fernandes, um dos comentaristas, é cadeirante.

“Vamos lá, todos de pé, por favor, que nós vamos ouvir com muito respeito o hino da Jamaica”, pediu Galvão. Fernandes então fez uma brincadeira com a gafe de Bueno: "Deixa eu ficar sentado", disse ele ao narrador.

Tentando consertar o erro, Galvão disse: "Mas você fez assim, fez sim", e demonstrou o movimento de uma esticada de corpo. Rapidamente, a atitude de Galvão virou piada nas redes sociais. Assista ao vídeo abaixo: