Galvão Bueno fará narração do game 'League of Legends' na TV

. Foto: Iara Morselli / Estadão

Considerado um dos maiores narradores esportivos do Brasil, Galvão Bueno deve acrescentar mais um desafio em seu vasto currículo de modalidades narradas: os jogos eletrônicos.

A narração deve ocorrer no programa Bem, Amigos, onde Galvão receberá, além de convidados do meio do futebol e musical, jogadores do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL).

"Vai ser no mínimo engraçado eu trocando de lugar com o Diego 'Toboco' Pereira e tentando narrar um pedaço do game!", animou-se em seu Facebook.

O programa irá ao ar nesta segunda-feira, 20, à partir das 22 horas no Sportv.