Furacão Maria força equipe de reality da Band a mudar de cidade

O apresentador Luís Ernesto Lacombe Foto: Kelly Fuzaro / Band / Divulgação

O reality Show Exathlon Brasil, que será apresentado por Luís Ernesto Lacombe e tem estreia prevista para a próxima segunda-feira, 25 de setembro, teve novas complicações nas gravações por conta do Furacão Maria.

A equipe inteira envolvida na produção do programa, que totaliza cerca de 300 pessoas, precisou sair do município de Las Terrenas, na República Dominicana, onde estavam para realizar as gravações, e foram realocadas para a capital Santo Domingo. Apesar disso, a data de estreia não sofrerá mudanças.

"Está todo mundo já em Santo Domingo, ou a caminho da capital do país. Eu estou indo agora, no último carro, neste momento, para ficar protegido lá até sexta-feira", contou Lacombe em sua conta no Instagram.

Não é a primeira vez que uma catástrofe altera o cronograma da atração. A estreia estava primeiramente marcada para o dia 18 de setembro, mas, por conta do furacão Irma, o início das gravações precisou ser adiado, alterando a data para o dia 25.

Confira abaixo a informação emitida pela assessoria de imprensa da emissora:

"Toda a equipe (cerca de 300 pessoas) deixou Las Terrenas e seguiu para a capital Santo Domingo. Mas hoje mesmo todos voltaram para Las Terrenas e as gravações já começaram".

Confira também as postagens do apresentador sobre o fato: