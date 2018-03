Fulô de Mandacaru é a banda vencedora da terceira edição do 'SuperStar'

A banda de forró foi a terceira vencedora do reality musical. Foto: Isabella Pinheiro/Divulgação

A banda Fulô de Mandacaru se consagrou neste domingo, 26, como a grande vencedora na final da terceira temporada do reality musical Superstar, exibido pela Globo.

A banda pernambucana, com vertente voltada ao forró, quase foi eliminada na primeira fase do programa, mas se reergueu e conseguiu se manter à frente de todas as outras bandas concorrentes durante a exibição do Superstar.

Fulô de Mandacaru disputou o prêmio com as finalistas OutroEu, Bellamore e tornou-se vitoriosa após derrotar com 70% da preferência a segunda colocada Plutão Já Foi Planeta.