Dudu Camargo faz comentários desrespeitosos sobre Mamma Bruschetta no 'Fofocando'

'Fofocando' tem atritos entre os apresentadores. Foto: Reprodução/SBT

Desde sua estreia, o Fofocando tem passado por diversos altos e baixos, não apenas pelo mal desempenho na audiência mas também pelo clima entre os apresentadores. Na semana passada, Mara Maravilha e uma assistente de palco se desentenderam, e agora é Dudu Camargo, o 'Homem do Saco', que está causando problemas.

No programa da última segunda-feira, 21, Dudu fez mais de um comentário desrespeitoso com Mamma Bruschetta. Uma das pautas do Fofocando foi uma briga entre Tiago Leifert e Ana Paula Renault e, quando Mamma comentava sobre o assunto, Dudu disse para ela 'ficar quietinha', em tom grosseiro, para a transmissão do VT.

Alguns minutos mais tarde, quando os apresentadores opinavam sobre uma enquete realizada no programa Encontro com Fátima Bernardes, Mamma Bruscheta disse que ficava 'em cima do muro' quanto ao assunto. O Homem do Saco então falou: "Você é pesada, o muro cai".

Nas redes sociais, telespectadores ficaram indignados com as atitudes de Dudu, e pediram que o SBT tomasse alguma atitude para punir o apresentador.

Será que o Silvio Santos assiste mesmo ao Fofocando? Dudu Camargo continua grosseiro com artistas e colegas, como com Mamma Bruschetta. AFF! — Fabrício Falcheti (@fafalcheti) 21 de novembro de 2016

Depois desses últimos cinco minutos de Fofocando, se eu sou a Mamma, saio do programa e processo o Dudu Camargo. Que sujeito tosco. — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) 21 de novembro de 2016

"pior que vc é pesada e o muro cai" Dudu Camargo pra Mamma — gian (@gianpper) 21 de novembro de 2016

No vídeo abaixo, é possível ver o momento em que Mamma fala que ficou 'no muro' e a resposta de Dudu a partir dos 23:10.