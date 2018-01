'Floogals', nova série da Discovery Kids, traz aliens descobrindo coisas simples do mundo humano

Foto: Divulgação/Discovery

A nova animação do Discovery Kids, Floogals, estreia nesta segunda-feira, 11, e conta a história de pequenos alienígenas, que andam em meio aos humanos sem serem notados. A série, uma mistura de animação e live-action, mostra as descobertas das criaturas sobre coisas comuns do mundo humano. O desenho será exibido de segunda a sexta, às 8h30.

A produtora Ceri Barnes fala sobre a ideia do desenho: "Nós queríamos chamar a atenção das crianças para os pequenos detalhes de seu mundo, e as coisas sobre as quais elas estão sempre perguntando. Nós inventamos personagens tão pequenos que poderiam nos levar para bem perto das pequenas coisas na vida. Para os novos alienígenas na Terra, tudo é novo, e nós quisemos usar o mundo real porque este é o mundo em que as crianças vivem, então parece que os aliens existem num mundo que qualquer criança conhece."

Os Floogals vêm ate a Terra para pesquisar e entender como vivem os habitantes deste planeta. A cada episódio, Fleeker, o capitão da nave, Flu, a copilota, e Boomer, o aprendiz, conhecem novos objetos, aprendendo sobre o mundo com os olhos de uma criança pequena.

A escolha dos alienígenas foi fundamental para a proposta da série, já que são seres que descobrem um mundo totalmente novo – semelhante a uma criança que está começando a perceber as coisas ao seu redor. "Eles têm de perguntar sobre tudo, e também têm muita alegria quando descobrem as coisas, para reportarem de volta ao seu planeta de origem. Nós demos a missão a seres completamente novos, para que eles tivessem a capacidade de investigar", diz a produtora da série.

Os criadores da animação tiveram muita atenção na maneira como os Floogals aprendem as coisas: seguem as etapas do método científico, primeiramente com a observação, depois com a formulação de hipóteses, experimento, obtenção de resultados e, por fim, a conclusão.

Foto: Divulgação/Discovery

"Nós [os escritores] pensamos como faríamos um show sobre banana. É muito difícil. Os maiores sabem o que é uma banana, mas os mais pequenos não, então pensamos: 'seria divertido se os Floogals estivessem procurando por uma fonte de poder extra para a nave e ouvissem os humanos dizendo que bananas são uma ótima fonte de energia, e então eles tentariam conseguir uma banana para o navio até que eles descobrissem que só é uma fonte de energia se você a come'. Nós sabemos o que é uma banana, mas as crianças menores não, então elas aprendem junto com os personagens", comenta Barnes.

A proposta principal do programa é despertar a curiosidade, a criatividade e o aprendizado das crianças, fazendo com que elas pensem em novas formas de descobertas e tentem até conseguir alcançar o resultado desejado. "Eu realmente acredito que algo que a televisão pode fazer pelas crianças é, além de entreter, levar aprendizado. Essa maneira de ser uma pequena mente cientista, é por isso que o programa é importante."

Floogals estreia na segunda-feira, 11 de julho, no Discovery Kids, às 8h30. A série será exibida de segunda a sexta, com reprises às 13h15, às 18h e às 21h25.