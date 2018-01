Finalista do 'The Voice' é reprovado em audição do 'X Factor Brasil'

Foto: Reprodução/Instagram

As audições para o X Factor Brasil, reality musical da Band, começaram neste fim de semana em São Paulo, e atraíram uma multidão de aspirantes à Arena Corinthians, no bairro de Itaquera.

Entre eles estava Leandro Buenno, finalista do The Voice Brasil, em 2014. Apontado como uma das melhores vozes do reality global, ele estava esperançoso e compartilhou sua ansiedade com seus seguidores nas redes sociais. Mas ele sequer passou da primeira etapa.

"Não passei, galera. O produtor que me ouviu disse não e completou: você não está preparado para isso", desabafou o cantor em seu Twitter. "Posso nem dizer que 'valeu a pena' porque todo processo foi desumano. Mas pelo menos devo ter perdido 2kg", completou.

Quando participou do The Voice Brasil, Leandro foi defendido por Claudia Leitte e ganhou diversos fãs por apresentar um repertório pop internacional. Sua versatilidade vocal o permitiu ir do grave ao agudo com facilidade, e chegou a ser comparado ao britânico Sam Smith durante a competição. Foi eliminado a uma semana da grande final.

O X Factor Brasil tem estreia prevista para agosto na Band. Alinne Rosa, Di Ferrero, Paulo Miklos e Rick Bonadio são os jurados do reality musical.

Não passei galera. O produtor que me ouviu, disse não e completou: você não está preparado pra isso. — Leandro Buenno (@leandrss) 10 de julho de 2016

ENTÃO TA NÉ — Leandro Buenno (@leandrss) 10 de julho de 2016

Posso nem dizer que "valeu a pena", pq todo o processo foi desumano. Mas pelo menos devo ter perdido 2kg! ❤️ — Leandro Buenno (@leandrss) 10 de julho de 2016

Quem me conhece sabe que não estou triste! Lógico que eu queria passar, mas Deus faz as coisas certas. Obrigado pelas msgs de carinho ❤️ — Leandro Buenno (@leandrss) 10 de julho de 2016

Ainda, firme e forte. E morto! MAS TAMO AÍ #XFactorBr Uma foto publicada por Leandro Buenno (@lbuenno) em Jul 9, 2016 às 10:55 PDT