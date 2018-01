Filipe vai ao sítio de Samurai e liberta Ciça em 'Malhação'

Foto: Reprodução/Rede Globo

Filipe vai ao sítio de Samurai e liberta Ciça

Segunda-feira, 25 de julho

Samurai leva Rodriguinho ao cativeiro em que mantém Ciça como refém. Nanda revela a Filipe que Samurai vende produtos ilícitos. Filipe se alarma ao lembrar que esqueceu a carteira no sítio de Samurai. Rodrigo questiona Ana sobre Miguel e Tito. Arthur comemora o sucesso nas provas do colégio com um beijo em Júlia. Nanda pede demissão da loja de Samurai. Tito mostra a Pedro o caderno de anotações que furtou de Samurai e incentiva o irmão a ir à delegacia. Filipe volta ao sítio de Samurai e liberta Ciça, mas é perseguido pelo bandido.

Ciça consegue fugir mas Samurai a alcança

Terça-feira, 26 de julho

Samurai provoca um acidente contra Filipe. Ciça consegue fugir e liga para Rodrigo, mas Samurai a apreende novamente. Luciana e Rodrigo vão à delegacia. Pedro revela a Tito que não pode entregar Samurai por causa de Ilza. Glauco se preocupa com o futuro de Krica, Cleiton e os bebês. Beto impede que Roger furte o celular de Jéssica. Flávia cuida de Roger. Luciana e Rodrigo confrontam Pedro sobre o trabalho para Samurai. Nanda se desespera ao chegar ao hospital em busca de notícias sobre Filipe. A polícia invade o sítio de Samurai.

Luciana e Rodrigo resgatam Rodriguinho

Quarta-feira, 27 de julho

Samurai consegue despistar a polícia. Todos lamentam a morte de Filipe. Samurai vai ao hospital e Rodrigo e Luciana o enfrentam. Roger se recupera com a ajuda de Flávia. Uodson discute com Alina e Vanda apoia a menina. Luciana e Rodrigo acreditam que Samurai seja responsável pela morte de Filipe. Nanda convence a família de Filipe a aceitar a doação de órgãos. Luciana e Rodrigo perseguem Samurai e resgatam Rodriguinho. Luciana e Rodrigo procuram Vanda.

Rodrigo, Luciana e Uodson fogem com Rodriguinho

Quinta-feira, 28 de julho

Vanda insiste em levar Rodriguinho até a delegacia. Vanda confronta Samurai e não revela que Rodriguinho está no hostel. BB e Jéssica ajudam Nanda a preparar o velório de Filipe. Samurai agride Pedro e Tito socorre o irmão. Luciana convence Vanda a levar Rodriguinho para casa. Samurai ameaça Jorge e Sueli. Todos os amigos se despedem de Filipe. Samurai vai com a polícia à casa de Vanda e Sueli, mas não encontra Rodriguinho. Rodrigo, Luciana, Alina e Uodson fogem com Rodriguinho.

Samurai flagra Luciana tentando escapar

Sexta-feira, 29 de julho

Uodson sugere esconder Rodriguinho na casa de tia Marilu. Ana chega de viagem e se desespera com a situação de Rodrigo. Samurai alcança o carro de Uodson, mas Alina consegue escapar do bandido. Ciça sofre em seu cativeiro. Jorge, Sueli e Vanda decidem ir atrás de Luciana. Ana e Samurai se enfrentam na delegacia. Ana consegue falar com Rodrigo e vai ao encontro do filho. Samurai persegue Ana e avisa ao delegado. Samurai descobre que Pedro o entregou para a polícia. Samurai flagra Luciana tentando escapar com Rodriguinho.