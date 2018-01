Filho de Pablo Escobar critica série 'Narcos': 'Jovens querem ser como meu pai'

. Foto: Gabriel Cardoso / SBT / Divulgação

Juan Escobar, filho do traficante Pablo Escobar, falou a respeito da série Narcos, que retrata a história de seu pai, em entrevista ao The Noite, do SBT, que irá ao ar nesta segunda-feira, 24.

"Não sou contra contar histórias, sou contra contar com uma apologia. Acho que é um produto de entretenimento. Não traz muitos benefícios para a sociedade, e está glamourizando a história do meu pai. Tem uma geração de jovens que querem ser como meu pai", falou a respeito da atração da Netflix.

Juan também aproveitou para criticar a forma como algumas situações foram deturpadas na trama, como sua idade. Mesmo tendo 16 anos quando seu pai morreu, é retratado como uma criança: "Na série eu sou tipo o Benjamin Button".

"Ele [Pablo Escobar] consumia maconha. A primeira vez que falou de drogas comigo eu tinha oito anos. Ele colocou todas as drogas disponíveis na minha frente e falou as consequências de cada uma, para eu não entrar na tentação de experimentar. Ele legalizou a droga para mim, e perdi o interesse por causa disso", falou a respeito de sua relação com o pai, garantindo que tratava-se de 'outra pessoa' quando referia-se à sua família.

Juan é autor de dois livros: Pablo Escobar - Meu Pai: As Histórias Que Não Deveríamos Saber e Pablo Escobar Em Flagrante.