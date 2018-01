Filha de Daniel canta música de Adele e encanta plateia

Daniel e sua filha, Lara, no 'Tamanho Família'. Foto: Isabella Pinheiro/Gshow

No último domingo, 25, Daniel participou do Tamanho Família, na Tv Globo, mas quem chamou atenção mesmo foi sua filha, Lara. Em determinado momento, o pai pediu para a menina, de sete anos, cantar "aquela música da Adele".

A menina então ficou tímida, dizendo que não sabia cantar em inglês direito. "O importante é a melodia", disse Daniel. Lara então começou a cantar Rolling in the Deep e arrancou olhares e palmas da plateia e de todos os presentes no estúdio.

No Twitter, a reação foi imediata: muitos internautas acharam a versão de Lara muito fofa.

A família de Daniel enfrentou a família de Zezé di Camargo, junto com a filha Wanessa Camargo, no Tamanho Família. Assista ao programa no site da Globo.