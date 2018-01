Fernando Henrique Cardoso vai narrar série sobre personagens políticos do Brasil

Gravação de programa do Canal Brasil com FHC e Bruno Barreto Foto: Aline Arruda/Canal Brasil

Importantes personagens da história do país - como Euclides da Cunha, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda - vão ser retratados em nova série documental do Canal Brasil, na TV fechada.

Intitulada Os Inventores do Brasil, a produção é baseada no livro Pensadores que Inventaram o Brasil, de autoria de Fernando Henrique Cardoso, publicado em 2013. Aliás, é o próprio ex-presidente quem narrará e apresentará a série, além de assinar o roteiro em parceria com Elio Gaspari. A direção fica a cargo de Bruno Barreto.

Ao todo, serão 13 programas, de 25 minutos cada, com estreia marcada para o dia 1º de maio, às 21h. O primeiro capítulo vai abordar as trajetórias políticas de Dom Pedro 2º e Joaquim Nabuco. Não há informações sobre uma possível segunda temporada.

