Fernanda Rodrigues retorna à TV após licença-maternidade

Foto: Elisa Mendes / GNT

Fernanda Rodrigues voltou à televisão seis meses após o nascimento de seu segundo filho, Bento, em fevereiro deste ano. Ela comanda a quarta temporada do reality Fazendo a Festa, no canal GNT, que acompanha os bastidores e a organização de uma festinha de aniversário para crianças.

"A grande diferença é que a gente não vai só fazer a festa. Também vamos contar as histórias em volta delas, a das crianças, das famílias, o porquê daquele tema, para que a gente se envolva e se emocione mais", conta a apresentadora sobre as novidades da temporada, que teve início na última sexta, 26.

Entre os itens culinários feitos no programa, encontram-se receitas que fogem do tradicional, como canapés de cheesecake com tomate, brigadeiro branco recheado de doce de leite, e até uma pinhata em formato de melancia gigante. A atração também chama atenção pelo esmero com a decoração.

"Nas primeiras temporadas a gente ainda estava conhecendo o que dava certo. Nessa a gente está mais seguro, sabendo o que falar, a maneira, como lidar com as crianças e como funciona o programa", ressalta a apresentadora.

Fernanda também é mãe de Luísa, 6, e conta o quanto o fato de já ter sido mãe a ajuda na condução do reality, como pode ser visto ao longo dos episódios. "Acho que tem uma diferença por ser mãe na relação com as crianças, no tratamento, a maneira de lidar. Você já tem um tato, sabe o jeitinho de falar, o que funciona ou não, é uma psicologia diferente".

A maternidade chegou a ser uma questão ao longo da última temporada do programa, quando Sthefany Brito foi chamada para substituí-la ao sair de licença. Apesar de seu bom desempenho, parte do público teve desconfiança pelo fato de a atriz nunca ter sido mãe.

"Acho que acrescenta bastante, mas não é um fator primordial, sabe? A Stefhany, por exemplo, foi muito competente e ela não tem filhos. Estava de licença, então não consegui acompanhar tudo, mas achei que ela foi muito generosa, carinhosa e legal. Cumpriu muito bem o seu papel", palpita sobre a colega.

Por fim, Fernanda dá uma boa notícia aos fãs da atração: "A gente está gravando essa temporada ainda, então não temos os dias de gravação da próxima, mas a princípio vamos continuar. Se tudo der certo, vão ter muitas temporadas ainda!".

O programa vai ao ar todas as sextas, às 20h30, no GNT.