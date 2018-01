Fernanda Montenegro dança arrocha em novo episódio de 'Mister Brau'

Foto: Divulgação/Globo

Fernanda Montenegro mostrou que ainda está em forma depois de dançar arrocha junto com Taís Araújo. Na verdade, quem dançou foi a personagem de Fernanda, que contracenou com Michele Brau no episódio Mãe do Gomes, do seriado Mister Brau.

"Essa mulher é de uma importância tão grande e está aqui com a gente... Que honra! Um dia antes da gravação, cheguei em casa e minha mãe estava com meus filhos. Falei para ela: 'Vem aqui conversar comigo'. Eu fiquei nervosa e isso não acontecia há tanto tempo!", disse Taís em entrevista ao jornal Extra.

"Teve o peso da importância do que ela é, do que representa para o País. Claro que a gente fez piada de não cometer nenhum deslize. Na semana passada, quem gravou a participação foi a Fernanda Torres, e ela chegou assim: 'Mamãe está estudando muito'. Olhou um para a cara do outro e falou: 'Acabou'", disse a esposa de Lázaro Ramos, completando: "Ela é tão leve em cena que faz com que a gente fique mais à vontade."

No episódio que vai ar ar nessa terça-feira, 5, Fernanda Montenegro vive Rosita, a mãe do mordomo Gomes, personagem de Kiko Mascarenhas que tem um caráter duvidoso. "Trabalhei muito tempo com Fernanda Torres em Tapas & Beijos. E eu, obviamente, conheço a Fernandona por tabela. Ouço Fernandinha contar ótimas histórias da mãe. Fiquei numa alegria... Imagina. Fernanda Montenegro! Nem dormi direito sabendo que ela seria minha mãe", destacou Kiko.

Fernanda, por sua vez, acredita que o elenco foi maravilhoso e muito respeitoso. "Neste capítulo, o roteirista Jorge Furtado me arrumou uma personagem deliciosa, de um humor, de um material para a gente trabalhar com muita alegria e descontração. E, também, num elenco de ouro. Espero ter dado conta", disse Fernanda.