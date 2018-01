Fernanda Gentil substituirá Tais Araújo no 'Saia Justa'

Fernanda Gentil vai passar o mês de dezembro todo integrando o time de apresentadoras Foto: João Cotta/ TV Globo/ Divulgação

Durante todo o mês de dezembro, a jornalista Fernanda Gentil vai integrar a equipe de apresentadoras do programa Saia Justa, do canal GNT. Sua presença se deve ao fato de que a atriz Taís Araújo vai deixar o elenco em 29 de novembro para se dedicar às gravações da nova temporada da série Mister Brau e outros projetos.

A apresentadora do Esporte Espetacular, da TV Globo, e do Papo de Almoço, na Rádio Globo, será novamente uma das convidadas no sofá durante a programação especial de verão. Nas quartas-feiras de janeiro, ela e mais três jornalistas participam dos debates do programa. Andréia Sadi, Leilane Neubarth e Ana Paula Araújo vão se revezar, uma convidada a cada semana.

De acordo com a assessoria do canal, a partir de março, Gaby Amarantos entra para o time de apresentadoras fixas do programa, ao lado de Astrid Fontenelle, Pitty e Mônica Martelli.