Faustão 'narra' trailer da segunda temporada de 'Stranger Things'

Internauta usou frases de Faustão para fazê-lo narrar o trailer de 'Stranger Things'. Foto: Globo / Raphael DIas

A segunda temporada de Stranger Things começa no dia 27 de outubro. Até lá, os fãs da série podem apreciar, além do trailer original, um com a narração de Faustão.

O canal MrFireSpyre, do YouTube, usou frases e bordões famosos do apresentador para comentar as imagens do vídeo.

Não é a primeira vez que Faustão vira narrador de trailer de série. Em maio, o mesmo canal editou o trailer da sétima temporada de Game of Thrones com a voz dele.

Confira o 'novo' trailer abaixo:

Veja também algumas reações no Twitter:

MANO esse video do Faustão narrando Stranger things é a prova que a internet é o melhor lugar do mundo — CA!O ALTAF!M (@AltaFuck) 25 de julho de 2017

Vendo o trailer novo de Stranger Things narrado pelo Faustão chego a uma conclusão: Faustão fala muito "a lá" — Wagner Wakka (@wakkalves) 24 de julho de 2017

Trailer de stranger things narrado pelo faustao que obra prima — nicky nichols (@_AndreiaV) 24 de julho de 2017