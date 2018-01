Faustão fala mal de 'BBB' ao vivo: 'Estudar e trabalhar ninguém quer'

Fausto Silva falou que ascensão do brasileiro é entrar no 'Big Brother Brasil'. Foto: Globo/Raphael Dias

No último domingo, 28, Faustão não teve papas na língua ao comentar sobre Big Brother Brasil durante o Domingão.

Após a apresentação de Ícaro Silva no quadro Show dos Famosos, que encarnou Ney Matogrosso, foi a hora dos jurados darem suas notas. Claudia Raia então elogiou a apresentação e o estudo sobre os movimentos de Ney no palco."Cantar, dançar e representar já é tão difícil. Se mesmo estudando já dá errado, imagine não estudando. É uma dificuldade enorme. É preciso ir atrás da perfeição, parabéns", disse ela.

Faustão então comentou: "A ascensão social e econômica do Brasil é através da p***a do Big Brother, através de concurso de reality show, então estudar e trabalhar ninguém quer". A crítica do apresentador a um programa da própria TV Globo causou surpresa nas redes sociais: