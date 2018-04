Fátima Bernardes volta a estrelar campanha publicitária

Fátima Bernardes estrela campanha publicitária com temática esportiva. Foto: Cesar Alves/Globo

Fátima Bernardes está de volta como garota propaganda dez meses após encerrar contrato com a marca Seara. Desta vez, ela estrela campanha da rede de super e hipermercados Extra, do Grupo Pão de Açúcar (GPA), a partir do próximo domingo, 15.

Com criação da agência Leo Burnett Tailor Made, a publicidade traz uma temática esportiva devido à aproximação da Copa do Mundo na Rússia.

Além de transmitir uma mensagem de otimismo pela Seleção, Fátima convida as pessoas a conhecerem os produtos da loja, cujas imagens serão intercaladas com torcedores animados.

Segundo o GPA, a apresentadora foi escolhida por transmitir credibilidade e ter sido eleita a 'Musa do Penta' pelos jogadores da Seleção em 2002.

"A partir desta campanha, Fátima passa a ser a nossa porta-voz para esta e outras grandes campanhas que virão", disse em resposta enviada ao E+ Christiane Cruz, diretora de marketing do Extra. Além do filme, a rede também filmou outros cinco materiais com a apresentadora para os temas institucionais da marca.

A campanha será em 360º e estreia no intervalo do programa Fantástico no próximo domingo, 15. Além de TV aberta e fechada, o filme será veiculado em redes sociais e outras mídias. O GPA não divulgou o valor do contrato.