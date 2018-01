Fátima Bernardes relembra arrependimento com alisamento japonês no cabelo

Fátima esteve no Vídeo Show e recordou momentos da carreira Foto: Globo/João Miguel Júnior

Em 2002, Fátima Bernardes ainda estava na bancada do Jornal Nacional e surpreendeu os telespectadores ao aparecer com um visual diferente. A apresentadora relembrou o alisamento japonês que fez no cabelo durante entrevista ao Vídeo Show desta quarta-feira, 17.

“Olha só, que 'bonito', gente! Tive que ficar dois dias sem lavar o cabelo. E foi nesse dia que fui ao ar. Estou convencendo que estava feliz, né? Mas nunca mais eu fiz! Estava 'feliz' à beça! Não vou mais repetir! O pior é que aprendi que não dá pra fazer uma mudança muito radical no ar. Tira férias e faz! Não pode sair na sexta-feira e voltar com o cabelo alisado sem lavar na segunda-feira!”, detalhou Fátima, aos risos.

Durante o programa, a apresentadora reviu diversos momentos da carreira, como quando cobriu os bastidores da novela Vale Tudo, no dia da revelação do assassino da personagem Odete Roitman. “O Jornal Nacional usou o estúdio onde a Odete grava cenas. Então qualquer coisa que saía errado, nós dizíamos que era o espírito dela que estava rondando”, brincou.

Atualmente, Fátima está prestes a completar cinco anos à frente do Encontro, programa matinal que apresenta diariamente na Globo.