Fátima Bernardes se explica sobre enquete polêmica

Depois da polêmica pesquisa realizada no Encontro da semana passada, Fátima Bernardes resolveu se explicar ao vivo no programa desta terça-feira. A enquete questionava aos convidados do programa quem eles salvariam primeiro: um policial levemente ferido ou um traficante em estado grave.

Após o programa, muitos internautas saíram em defesa dos policiais e foi criada inclusive a hashtag #EuEscolhoPoliciais. No programa de hoje, a apresentadora explicou a enquete: "Não houve escolha pelo tráfico em detrimento do trabalho policial. A nossa discussão girou em torno da questão ética. O que me surpreendeu muito na repercussão das redes é como se o programa tivesse feito uma opção pelo traficante, e não pela polícia", disse.

Ela continou se posicionando e revelou qual era o lado do Encontro nessa questão toda: "[O programa] Sempre vai estar ao lado da polícia, que trabalha legalmente. Eu não dei opinião naquele dia, mas eu, Fátima, iria socorrer o policial, mas eu não sou médica", completou.