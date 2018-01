Fátima Bernardes dança tango e faz sucesso nas redes sociais

. Foto: Globo/João Miguel Júnior

A apresentadora Fátima Bernardes chamou atenção da internet ao dançar um tango argentino no Encontro desta terça-feira, 4.

O cantor e dançarino argentino Fernando Soler deu o tom musical no programa. Fátima teve aulas com o professor Alam Blasovich e falou sobre as dificuldades de caminhar durante a dança, mexendo os quadris: "É um ritmo muito diferente do nosso".

O momento chamou a atenção de usuários das redes sociais, que se encantaram com a classe da apresentadora em seus passos.

Confira algumas reações abaixo:

Fátima Bernardes, melhor dançarina de tango que você respeita #Encontro pic.twitter.com/hc4jgpyxtb — L e o n a (@LeonaDivaa) 4 de abril de 2017

Eu só imagino o William Bonner chorando e na bad vendo a Fátima​ maravilhosa dançando tango ! #encontro — Sassenach (@cumberbey) 4 de abril de 2017

Não vim a esse mundo à passeio, eu vim pra ver lacre da rainha @fbbreal , e se for no tango então... #encontro — Milena do nasciment (@Milenadonasci12) 4 de abril de 2017