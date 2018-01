Fãs ficam surpresos com participação de Ed Sheeran em 'Game of Thrones'

Ed Sheeran apareceu em 'Game of Thrones' já no primeiro episódio. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

No último domingo, 16, a sétima temporada de Game of Thrones finalmente estreou e, como de costume, os fãs começaram a 'narrar' o episódio nas redes sociais. E já no primeiro capítulo, uma participação especial: Ed Sheeran.

O cantor já havia dito que iria participar da série, mas não se sabia quando nem qual seria seu papel, apenas que ele iria contracenar com Maisie Williams, que dá vida a Arya Stark.

No episódio, seu personagem é identificado apenas como Ed e, assim como o artista, também mostra seus dotes musicais ao cantar em uma fogueira com outros cavaleiros.

Na cena, ouve-se apenas um pequeno trecho da canção, mas alguns fãs já especulam que essa será a nova música de Sheeran. Entre os versos, está: "He rode to a woman’s sigh / For she was his secret treasure / She was his shame and his bliss / And a chain and a keep are nothing / Compared to a woman’s kiss / For hands of gold are always cold / But a woman’s hands are warm.”

Ouça a música abaixo:

