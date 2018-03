Fãs esperam que saída de ‘Rick and Morty’ da Netflix seja piada de 1º de abril

A Netflix irá retirar a série 'Rick and Morty' do seu catálogo no dia 1º de abril e fãs estão especulando que isso pode ser uma brincadeira Foto: Adult Swim via The New York Times

Os fãs da série Rick and Morty foram pegos de surpresa com a notícia que surgiu nesta última segunda-feira, 5, dizendo que a animação vai sair do catálogo da Netflix em 1º de abril, antes mesmo do lançamento da terceira temporada, que foi ao ar nos Estados Unidos em 2017.

Quem acessa a plataforma de streaming vê o aviso que a série vai sair de ar no dia 1º de abril, mas alguns fãs estão esperando que isso seja uma brincadeira da Netflix com a data já que coincidiria com o Dia da Mentira. No Twitter, especula-se que, na realidade, a terceira temporada da atração será lançada neste dia.

Em contato com o E+, a assessoria de imprensa da Netflix confirmou que a data de expiração de Rick and Morty está marcada para 1º de abril, mas não deu maiores informações. “Alguns títulos têm a data de expiração no serviço, mais precisamente aqueles com previsão para expirar nos próximos 30 dias. Ricky and Morty está marcado como disponível até 1º de abril. Para ver esses detalhes, clique no título e depois em detalhes”, informou a plataforma de streaming.