Fãs especulam possível retorno de Kate Walsh à ‘Grey’s Anatomy’

Kate Walsh pode voltar para a próxima temporada de 'Grey's Anatomy' Foto: alien_artifact/Flickr

Atenção: este texto contém spoilers!

Quem acompanha o seriado norte-americano Grey’s Anatomy sabe que é sempre possível se surpreender com as reviravoltas que a criadora Shonda Rhimes dá ao roteiro. No último sábado, 30, fãs da série se juntaram para desvendar mais uma possibilidade.

A atriz Kate Walsh, intérprete da personagem Addison Montgomery em oito temporadas do programa e protagonista do spin-off Private Practice, também de Shonda, compartilhou em seu Stories do Instagram foto em que aparece lendo um script de páginas azuis. Os seguidores mais atentos notaram que as folhas são iguais aos do episódio 300 de Grey’s, cujo script pôde ser visto em imagens de bastidores nas redes sociais de atores da série.

Usuários do Twitter logo começaram a compartilhar uma montagem com ambas as fotos, dando gás aos rumores.

Kate de volta em Grey's? pic.twitter.com/KqzmazTupT — TVD BRASIL (@DiariosClube) 1 de outubro de 2017

investigando a possível volta da kate walsh no episódio 300 de grey's anatomy pic.twitter.com/1LTOdzaEna — Gui (@Aguinaldinho) 1 de outubro de 2017

COMO ASSIM KATE WALSH TÁ LENDO UM SCRIPT DA MESMA COR QUE O DE GREY'S ANATOMY VEM RAINHA ADDISON MONTGOMERY O MUNDO TE VENERA pic.twitter.com/G9J5EmsF4o — lucas (@restingwalsh) 1 de outubro de 2017

Kate Walsh lendo um roteiro azul igual ao roteiro do episódio 300. PODE VIM RAINHA ESTAMOS SEDENTOS PELA SUA VOLTA pic.twitter.com/T8onr11zcq — Greys Anatomy (@greyysdream) 1 de outubro de 2017

Kate Walsh postou na stories dela uma foto lendo um script azul, a cor do script do 300° ep de greys é azul ME SEGURA QUE EU VOU SER TROUXA pic.twitter.com/0LUNcsX2vZ — Rachel (@gallifreyniana) 1 de outubro de 2017

No último episódio de Grey’s Anatomy, descobrimos que a neurocirurgiã Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) tem um tumor no cérebro. A suspeita é de que a personagem de Walsh volte às telas para dar apoio à antiga cunhada e parceira do Oceanside Wellness Group, clínica onde trabalharam juntas em Private Practice.

Em entrevista publicada recentemente pelo site Closer Weekly, Kate não descartou a possibilidade de voltar à série de sucesso. A atriz ressalta que é muito amiga de Rhimes e que não poderia negar, caso fosse pedida para voltar aos corredores do Grey Sloan Memorial Hospital, mesmo acreditando que a personagem já teria sido bastante explorada na trama.

A 14ª temporada de Grey’s Anatomy estreou na última quinta-feira, 28, nos Estados Unidos, pela ABC. A previsão de exibição no Brasil é em 13 de novembro, às 21h05, pelo Canal Sony.