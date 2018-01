Fãs de Sense8 pedem renovação da série

Série original da Netflix só teve duas temporadas e fãs não tem notícias sobre renovação Foto: Cartaz da primeira temporada de Sense8/ Netflix

Os fãs de Sense8 estão indignados com a possibilidade da série acabar na segunda temporada. Desde a última terça-feira, 30, as redes sociais foram tomadas pelas reclamações de quem quer mais uma temporada da produção da Netflix.

No Twitter a campanha #RenewSense8 (renove Sense8) chegou a ser um dos assunto mais comentados no dia 30. Veja alguns posts dos fãs da série:

sobre meu relacionamento com a Netflix depois de saber que ela nao quer renovar minha série #RenewSense8 pic.twitter.com/22Rl0J8B48 — larissa (@larissatika) 30 de maio de 2017

#RenewSense8 EU NÃO PAGO MENSALIDADE PRA VOCÊS CANCELAREM A MELHOR SÉRIE QUE VOCÊS TEM NO CATÁLOGO! AAAAAAAAAA pic.twitter.com/KIC2eB1DMZ — Wendel (@wendelsxx) 30 de maio de 2017

A MELHOR SÉRIE QUE A NETFLIX JÁ CRIOU NÃO PODE SER CANCELADA!!! (traz tantas mensagens de amor, superação e ser forte) #RenewSense8 — Klaus (@Klaud_02) 31 de maio de 2017

Mesmo nos posts da Netflix no Facebook sobre outras séries, alguns comentários pedindo um posicionamento da plataforma sobre Sense8. E não foi só no Brasil que a campanha pegou. No Twitter, posts em inglês e espanhol também pedes a renovação.