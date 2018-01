Fãs da dupla Henrique e Juliano se mobilizam para eliminar Emilly do 'BBB17'

Fãs de Henrique e Juliano querem Emily, ex de Juliano, fora do 'BBB17'. Foto: Divulgação/Flaney Gonzallez | henriqueejuliano.com.br

O 'paredão' desta semana do Big Brother Brasil 17 é entre Emilly, Manoel e Vivian e, nas redes sociais, telespectadores do programa se mobilizam para eliminar o participante que menos gostam.

Emily, porém, ganhou a antipatia de um grupo específico: os fãs da dupla Henrique e Juliano, pois já namorou Juliano e revelou detalhes do relacionamento na casa do BBB - incluindo comentários negativos sobre o ex.

Agora, os fãs da dupla sertaneja estão fazendo campanhas nas redes para eliminar Emily.