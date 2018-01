'Fantasiei uma pessoa que ele deve não ser', disse Emilly sobre Marcos

Emilly em coletiva de imprensa após vencer o 'Big Brother Brasil 17' Foto: Globo/Paulo Belote

A vencedora do Big Brother Brasil 17, Emilly, não falou com Marcos após o fim do programa. O cirurgião plástico surpreendeu muitos ao participar do episódio final do reality, depois de ser expulso por indícios de agressão contra Emilly, com quem mantinha um relacionamento na casa.

Em coletiva de imprensa após a final, a sister justificou: "Eu criei um Marcos que não existe. Minha irmã mandou eu não falar com ele no programa, e eu obedeci. Nem pensei. Sai do programa e minha irmã mandou eu não falar com ele. Não falei", informa o site Ego. O gaúcho prestou depoimento sobre as agressões na última quarta-feira, 12, e Emilly deve fazer o mesmo na próxima segunda-feira, 17.

Após a expulsão de Marcos, a sister recebeu apoio de Vivian e Ieda, participantes que disputaram a final do programa com ela. As duas deixaram a rivalidade de lado para dar apoio emocional à jovem. "Eu dei valor mais para as mulheres que foram comigo para a final do que pra ele [Marcos]", revelou Emilly também na coletiva de imprensa.

A vencedroa falou que estava feliz em ver a família e que pretende ajudar os parentes com o dinheiro (R$ 1,5 milhão) que ganhou no programa.