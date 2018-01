Famoso nos comerciais da TV, João Côrtes estreia em novela da Globo

João Côrtes vai estrear em novelas Foto: FAYA/Divulgação

O próximo folhetim das 18h da Rede Globo prevê a estreia em novelas de um ator já conhecido do público, mas por outro tipo de trabalho. Após encerrar sua participação como "Ruivo da Vivo", João Côrtes será Giuseppe em Sol Nascente, de Walther Negrão, trama que terá a imigração japonesa e a italiana como pano de fundo.

Aos 20 anos, Côrtes se empolga com a possibilidade de, pela primeira vez, fazer parte de um projeto de longo prazo. "Já fiz série de televisão, longa metragem e comercial, mas em novela é a primeira vez. Estou ansioso, o desafio me motiva", disse o ator, em entrevista concedida ao E+ logo depois de ele se reunir com o elenco e conhecer seus colegas de Sol Nascente.

"Fiquei muito feliz por poder sentir a energia de todos", contou, empolgado. Ciente de que o público, ao menos inicialmente, vai reconhecê-lo como 'Ruivo da Vivo', o jovem não se intimida e até acha bom iniciar dessa forma sua trajetória em novelas. "Eu gosto que me reconheçam, as pessoas abrem um sorriso porque se lembram daquele meu papel. Agora vai ser possível explorar o lado ator com mais profundidade, mostrar o lado dramático", explicou.

Côrtes contracena com beldades mesmo não tendo tipo de galã Foto: Thiago de Lucena/Divulgação

Outro aspecto marcante de sua carreira foi poder contracenar com beldades, apesar de Côrtes não ter o arquétipo de galã que se vê na televisão. "Nem quero ter", disse o ruivo, que se disse muito feliz por ter podido trabalhar com mulheres do meio artístico como Sabrina Sato, Grazi Massafera, Thaila Ayala, Sheron Menezzes e Marina Ruy Barbosa. "Acho que o que me possibilitou estar nesse papel foi o fato de eu ser diferente. Embora não fizesse o tipo 'bonitão', o personagem tinha muita confiança", comentou Côrtes.

Em Sol Nascente, o ator descreve seu personagem como inocente, mas mulherengo. Giuseppe é da terceira geração de uma família italiana, na qual ele é tratado pelo apelido de 'Pepino'. "Ele é 'meninão', avoado, mas quer ser um homem crescido", descreveu Côrtes, que no folhetim será irmão de Bruno Gagliasso, o protagonista da trama.

Embora esta seja sua estreia em novelas, não é a primeira vez que ele participa de uma obra de dramaturgia da Globo: o jovem teve a oportunidade de contracenar com Beatriz Segall e ser dirigido por Quico Meirelles em Os Experientes, quando tinha 17 anos: "foi um presente divino".

Enquanto testa sua versatilidade como ator, Côrtes toca paralelamente um projeto musical com seu pai, que é saxofonista, compositor e produtor musical. Ed Côrtes e o filho se apresentam na cidade de São Paulo com o '8 do Bem', banda de jazz tem entre os integrantes tem Derico, da banda do Programa do Jô. O músico João Côrtes promete que vai manter essa carreira paralela e visualiza seu futuro no meio artístico: "quero personagens desafiantes".

Ainda falta algum tempo para ele aparecer em Sol Nascente, mas a qualidade musical de Côrtes pode ser atestada abaixo. 'Addio, Pepino', ou, até logo, Giuseppe!