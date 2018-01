Família Montagner escreve carta para o elenco de 'Velho Chico'

Foto: Reprodução

A mulher de Domingos Montagner, Luciana, enviou uma carta ao elenco de Velho Chico, que esteve reunido no Programa Encontro, apresentado por Fátima Bernardes, na manhã desta sexta-feira (30). O foi texto escrito a mão e assinado pela família toda, Luciana e os três filhos, Leo, Antônio e Dante, e pedia ao elenco da novela para que sentisse em seus corações como o Domingos agradeceria a cada um deles o término deste trabalho majestoso.

A atriz Giulia Buscacio, intérprete de Olívia, foi às lágrimas. Mariene de Castro, que deu vida à personagem Dalva, lembrou da força de Luciana. "Que força a dessa mulher. A energia deles era algo lindo. Quando a gente chegou lá, na véspera do velório, para abraçá-la, para dar força, ela estava tão forte". Marcelo Serrado completou: "Uma pessoa iluminada".

Domingos Montagner morreu afogado no último dia 15 quando foi tomar um banho no Rio São Francisco durante um intervalo nas gravações. A novela está utilizando um recurso chamado 'câmera subjetiva', onde a câmera é o olhar de Santo, personagem de Montagner, e as falas vêm de frases já gravadas pelo ator.

A íntegra da carta:

"A todos da equipe de Velho Chico,

...Difícil encontrar as palavras que expressem o que eu gostaria de dizer neste momento tão cheio de emoção e amor.

Então achei melhor não escrever, mas sim, PEDIR para que sintam em seus corações como o Domingos iria agradecer A CADA UM DE VOCÊS o término deste trabalho majestoso.

Com um ENORME e longo sorriso nos lábios, um abraço fraterno e muito apertado e olhando olho no olho diria o mais sincero e generoso MUITO OBRIGADO!

Então é assim que a nossa família se despede da "família" Velho Chico.

Com muito amor e carinho, Luciana, Léo Montagner,Antônio e Dante"