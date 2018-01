Família cobra Rodrigo Faro por casa prometida a menina que fugiu de enchente em Pernambuco

Rodrigo Faro, apresentador de 'Hora do Faro'. Foto: Jose Patrício/ESTADÃO

A menina Rivânia da Silva ficou conhecida após aparecer em fotos enquanto tentava salvar seus livros de uma enchente no interior de Pernambuco em junho deste ano. A garotinha foi convidada do programa Hora do Faro e o apresentador, Rodrigo Faro, prometeu que ela iria ganhar uma casa mobiliada, dinheiro para os estudos e outros prêmios.

Entretanto, há alguns dias, uma amiga da família de Rivânia fez uma publicação no Facebook cobrando a Record TV e o apresentador sobre a casa. Segundo o post, a casa deveria ser entregue em três meses, mas já se passaram mais de 90 dias e nada da casa.

"Queremos saber onde está a casa prometida a Rivânia? Já se passaram três meses e a família ainda não sabe notícias da casa que foi prometida, a família continua na mesma casa simples e humilde. Milhares de pessoas se emocionaram com a história da pequenina, vibraram com todas as promessas feitas no Programa do Faro, mas, até agora, a promessa da casa não se cumpriu", escreveu a mulher na publicação. Ela também anexou uma notícia que fala da grande audiência que o programa teve no dia em que a menina compareceu.

Procurada, a Record TV disse que o prazo para a casa ser entregue é de 120 dias. Os outros prêmios, como os R$ 20 mil para os estudos da menina, deveriam ser entregues em até três meses e já foram dados à família de Rivânia. "Desde o início, o previsto para a entrega da casa foram seis meses e não 90 dias, como está sendo veiculado. Ou seja, como a matéria foi ao ar em 9 de julho, estamos dentro do prazo. Os 90 dias referem-se aos demais prêmios, benefícios esses que foram entregues pelo programa. Alguns desses benefícios já estão sendo repassados aos responsáveis por Rivânia – e os 20 mil reais para custear os estudos dela estão na poupança. Os móveis e eletrodomésticos foram providenciados também, mas estão guardados em local seco e seguro para que conserve a qualidade dos mesmos até a finalização do imóvel. A entrega da casa, aliás, será registrada pela equipe do Hora do Faro e veiculada pela atração da Record TV", esclareceu a emissora.

