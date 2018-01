Falabella diz que Samantha Schmütz não é cantora, e ela rebate

Samantha Schmütz homenageou Michael Jackson em sua apresentação no 'Show dos Famosos', do 'Domingão do Faustão'. Foto: Carol Caminha/Globo

No Show dos Famosos, do Domingão do Faustão do último domingo, 25, Samantha Schmütz interpretou Michael Jackson e, ao receber as críticas dos jurados, teve um pequeno mal estar com Miguel Falabella. Isso porque o jurado insistiu que ela não era cantora.

"Com exceção de Fafá [de Belém] e Luiza [Possi], que são cantoras, todos os outros participantes...", disse Falabella, antes de ser interrompido por Samantha, que disse: "Não sou uma cantora famosa". O jurado então se justificou: "Não é isso. Vocé uma atriz que canta lindamente, mas não é. Você tem CD vendendo nas lojas? Eu estou dizendo que Fafá e Luiza são cantoras em primeiros lugares".

Então Samantha se defendeu: "Não, eu não tenho CD vendendo na lojas mas eu tenho uma carreira paralela. Eu me considero cantora porque sempre tive uma banda, eu faço aula de canto há dez anos. Às vezes, as pessoas acham que, porque você não é uma cantora famosa, você não é uma cantora".

Claudia Raia, também jurada, defendeu Falabella: "Ele não disse isso amor, ele falou pessoas que vivem a vida cantando", ao que Samantha rebateu: "Esse programa está me dando a grande oportunidade de mostrar que sou cantora e, em breve, vou lançar meu CD com músicas que estou compondo".

Samantha, Ícaro Silva, Luiza Possi e Nelson Freitas foram classificados para a final do Show dos Famosos, na próxima semana.

Nas redes sociais, muitas pessoas comentaram o 'climão' entre o jurado e a competidora:

- eu sou cantora Falabella - SAMANTHA EU SEI! eu tava falando de quem tem CD. - Mas eu cant... #ShowDosFamosos pic.twitter.com/CAoALm2YWH — Sonsa Stark (@SonsaAbrao) 25 de junho de 2017

Quem q é esse Miguel Falabella pra falar da Samantha?? Ela felizmente esmurra ele sem dó pic.twitter.com/bsMWYYSKbh — pedro (@pecatelli) 26 de junho de 2017