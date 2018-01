Fafá de Belém erra a letra de 'Nuvem de Lágrimas' e público não perdoa deslize

A cantora riu de si mesma e colocou o público para cantar o verso da música. Foto: Reprodução

A cantora Fafá de Belém errou a letra de uma das músicas mais populares de seu repertório neste último domingo, 3, no programa Domingão do Faustão.

Fafá participou do quadro Ding Dong, uma espécie de batalha de adivinhação entre artistas, e entoou a música Nuvem de Lágrimas, ao vivo.

No meio de sua apresentação a cantora acabou se confundindo e errou um trecho da música. Sem perder o jeito e com muito bom humor, Fafá riu de si mesma e colocou a plateia para cantar o verso e assim continuou sua performance.

Como é de costume, os internautas não perdoaram o deslize e reagiram nas redes sociais:

Essa apresentação da Fafá de Belém no Faustão vai virar meme, certo? — Gustavo Mantovani (@vavofresno) July 3, 2016

Fafá de Belém laughs appreciation tweet pic.twitter.com/jXrVmOP36A — Diogo (@diogo_cc) July 3, 2016

Mais escroto que essa derrota do flamengo é a Fafá de Belém não sabendo a letra da música, ao vivo, no Faustão! — João Roberto (@joo_nico) July 3, 2016

A Fafá de Belém podia modernizar a música e cantar "há uma Cloud de lágrimas sobre meus olhos..." — Adriano Brandão (@redator) July 3, 2016

Em outubro do ano passado, Fafá cometeu o mesmo erro e com a mesma música, durante uma apresentação no programa do Raul Gil.