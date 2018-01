Fábio Porchat volta a dublar personagem de 'Frozen'

. Foto: Divulgação

Uma boa notícia para os fãs dos filmes Frozen e do humorista Fábio Porchat: no próximo dia 14 de janeiro estreará uma série de quatro curta-metragens com os personagens da série em formato de Lego, em LEGO Disney Frozen - Luzes Congelantes.

Porchat dublará o simpático boneco de neve Olaf, assim como no primeiro filme, de 2013. "É o máximo emprestar novamente minha voz para ele. Está mais falante desta vez, tem frases mais longas, o que deu mais trabalho. Precisei me assistir no YouTube para estar com a mesma voz, pois tem uma entonação específica", contou o humorista e dublador.

O programa estreia dia 14 de janeiro no Disney Channel e 21 de janeiro no Disney Junior.