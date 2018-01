Fábio Porchat faz piada com vídeo íntimo de Alexandre Borges: 'significa?'

Ronnie Von participou do 'Programa do Porchat' Foto: Reprodução/YouTube

Fábio Porchat recebeu Ronnie Von em seu talk-show na Record, o Programa do Porchat, na madrugada desta terça-feira, 20, e fez o convidado tossir desesperadamente após dar muitas gargalhadas com as brincadeiras do humorista.

Já no final da entrevista, Fábio decidiu ressuscitar o meme 'significa?', um dos momentos mais engraçados protagonizados por Ronnie na TV. Há alguns anos, um telespectador enviou uma mensagem, que acabou lida ao vivo, dizendo que pela primeira vez havia se apaixonado por um homem. "Significa que sou gay?", perguntou o rapaz. "Significa", respondeu o apresentador.

Na Record, Porchat fez uma brincadeira e leu cartas de 'telespectadores', que queriam saber a opinião de Ronnie sobre seus casos.

"Primeira pergunta aqui. O Alexandre, de Jacarepaguá. Tio Ronnie, fui flagrado com travestis no meu colo. Significa?", perguntou Porchat. "Significa", respondeu o convidado, arrancando risos da plateia.

Entre as cartinhas, teve a de um tal de Luiz Inácio, de São Bernardo do Campo, que queria saber se ele estaria cometendo um crime caso comprasse um triplex e não o declarasse à Receita Federal. Ronnie engasgou, tossiu e demorou para recuperar o ar. "Há controvérsias. Será que é dele ou não é?", respondeu.

"O Michel, de Brasília. Ronnie, puxei o tapete de uma coleguinha de trabalho e agora ela foi mandada embora. Significa que é golpe?", perguntou Porchat. "Ai meu Deus! Afinal, não foi ele quem puxou, fomos nós. Não significa", respondeu.

"O Gabriel, de Lorena, está com uma pulga atrás da orelha. Ronão, se eu dissesse para uma dama que eu gentilmente quebraria ela no meio, significa que eu sou machista?", dizia uma das demais cartas. "Significa!", disse Ronnie.

Veja a cena abaixo: