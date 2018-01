Fábio Porchat e Maria Paula terão que sobreviver na selva em novo reality

Fábio Porchat irá passar alguns dias na selva em reality do Discovery Foto: Estadão

Personalidades brasileiras vão viver experiências em ambientes selvagens no Celebrity Survivor, nova atração do Discovery. Cada episódio contará com a participação de um artista e entre os confirmados estão o humorista Fábio Porchat e a atriz Maria Paula.

A dinâmica do reality consiste em testar a capacidade de cada participante em sobreviver longe da civilização. O formato é bastante parecido com o Celebridades à Prova de Tudo, enlatado presente na rede do Discovery, apresentado pelo aventureiro Bear Grylls.

Internamente, o canal tem chamado o novo programa de Celebrity Survival, mas o título definitivo deve ser outro. O reality, produzido em parceria com a Mixer, está em fase de gravação e deve estrear em outubro.

O programa será apresentado pela médica Karina Oliani (do programa Missão Extrema com Karina Olini) e pelo Coronel Leite (de Desafio em Dose Dupla Brasil). A dupla sempre vai acompanhar, separadamente, cada personalidade nas aventuras.

Além de Porchat e Maria Paula, o canal confirmou as participações do músico Igor Cavalera e o skatista Bob Burnquist.