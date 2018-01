Existe um programa muito parecido com o 'Bom Dia e Cia' na Coreia do Sul

A Coreia do Sul também tem uma espécie de 'Bom Dia e Cia' em sua TV. Foto: YouTube/koreanboy414

O Bom Dia e Cia é um programa clássico da grade do SBT. Mas você sabia que existe um programa muito parecido na Coreia do Sul? A descoberta foi feita pelo próprio SBT, que publicou alguns vídeos da versão gringa em seu site.

As semelhanças entre o brasileiro e o Alô, Boa Sorte da Coreia são muitas: o cenário, os apresentadores (uma menina e um menino adolescentes) e uma roleta com prêmios. Lá, eles também recebem ligações de telespectadores, que participam de jogos para conquistar prêmios.

Entretanto, na versão coreana, a atração conta com convidados e também com alguns quadros e pegadinhas. E, claro, eles não têm os eternos Yudi e Priscila no comando.

Confira alguns vídeos do programa abaixo: