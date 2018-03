Exclusivo: veja fotos do estúdio do 'Programa do Porchat'

Foto: Gabriel Perline|Estadão

A produção do Programa do Porchat tem trabalhado dia e noite para deixar o palco da atração pronto para os primeiros ensaios do apresentador Fábio Porchat, que estreia seu talk show no dia 24 de agosto, na Record.

O E+ teve acesso a algumas fotos do cenário, ainda em fase de instalação, e já dá para ter uma breve noção de como será a disposição das áreas do programa, como a mesa e o sofá no qual sentarão os convidados, o espaço para a banda Pedra Letícia, e o espaço dedicado à plateia.

As imagens mostram o piso não finalizado e algumas regiões que ainda requerem ajustes. Para o chão, está previsto um revestimento em acrílico, e para restante do cenário ainda faltam algumas luzes de led.

Todos os detalhes devem ser reparados já neste fim de semana, já que os primeiros testes do apresentador no estúdio devem acontecer nos próximos dias.

Veja as fotos do estúdio do Programa do Porchat obtidas com exclusividade pelo E+:

Foto: Gabriel Perline|Estadão

Foto: Gabriel Perline|Estadão