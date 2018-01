Ex-participante de 'Além do Peso' morre após complicações em cirurgia bariátrica

Pepê participou de 'Além do Peso' com seu irmão gêmeo, Pedro Henrique Foto: https://www.facebook.com/pedropaulodom

No dia 2 de março, Pepê, ex-participante do reality Além do Peso, da Record, deu entrada no Hospital Angelina Caron para realizar uma cirurgia bariátrica. No entanto, após complicações durante o procedimento, ele morreu na última terça-feira, 7.

Em seu Facebook, ele avisou que faria a cirurgia e agradeceu a todos que torceram por ele. No dia 2, ele fez check-in no hospital.

Foi seu irmão gêmeo, Pedro Henrique, que também participou do reality, quem anunciou a morte no irmão. Nas redes sociais, ele postou uma foto com Pepê e escreveu: "Hoje Deus recolheu metade de mim".

Atualização. O Hospital enviou uma nota de esclarecimento sobre a morte de Pepe: "O Hospital Angelina Caron (HAC), em nota oficial, informa que o paciente Pedro Paulo Wenceslau Domingues faleceu após parada cardíaca decorrência de uma embolia pulmonar. O Angelina Caron reforça que todos os exames pré-operatórios foram realizados e que eles indicam que o paciente estava apto para a cirurgia realizada. A embolia pulmonar é um risco decorrente do quadro clínico do paciente e possível em casos operatórios como o realizado no Pedro Paulo Wenceslau Domingues. Do ponto de vista médico, não houve complicações durante o procedimento cirúrgico. Vale ressaltar que a cirurgia bariátrica era indicada para o paciente e que ele estava apto.".