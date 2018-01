Ex-MasterChef Sabrina Kanai promete 'descomplicar a cozinha' em novo programa

Ex-MasterChef Sabrina Kanai levará receitas próprias a novo programa em canal a cabo. Foto: Divulgação/Woohoo

Após gerar comoção entre os fãs ao revelar a gravidez no dia de sua eliminação, a ex-participante do MasterChef Sabrina Kanai estreará o programa Bistronomia no canal a cabo Woo Hoo em julho.

“Comida saudável não precisa ser ruim”, defende a apresentadora. “A gente tem que ser feliz na cozinha, ter prazer”. Sabrina promete levar ao programa pratos que podem ser feitos por qualquer pessoa que se dedique. “São receitas minhas, muitas eu realizo no dia a dia. Comidas práticas que você consegue fazer com muita facilidade”, garante ela, que também mostrará indicações de sua nutricionista com um toque próprio, ou uma ‘sabrinada’.

Essa é justamente a estratégia de Sabrina para concorrer com a enxurrada de programas culinários na telinha. “Descomplicar a cozinha, porque não precisa ser complicada para ser saudável e gostosa”, afirma ela, que acredita que qualquer um pode realizar seus feitos gastronômicos. “Basta querer. É isso que eu tento passar no programa. Cozinha é para quem tem amor e vontade de fazer”, crava.

A mãe de Eva também lança vídeos com receitas no YouTube em parceria com a vencedora da última edição do MasterChef Izabel Alvares, em seu canal Batedeira. “Pretendo continuar, mas estamos tendo dificuldade em conciliar as agendas. Antes a Bel me chamava: ‘Vamos gravar hoje’, e eu ia correndo. Mas ter conseguido esse programa foi um sonho, nunca imaginei ter uma coisa na TV”, confessa.

Embora Sabrina admita ser chorona, ela alega que soube lidar bem com as críticas tecidas a ela pelos jurados e espectadores do reality. “Não sou encanada, eu vejo como uma oportunidade de crescimento, desde que seja feita com educação”, comenta. Mesmo tendo sido alvo de comentários negativos durante o programa, a chef diz ter sido sortuda: “Não tive muitos ‘haters’”.