Evaristo posta vídeo da primeira vez que apresentou o 'Jornal Hoje' 

Apresentador ocupou o lugar de Carlos Nascimento Foto: Rede Globo/Zé Paulo Cardeal

Evaristo Costa aproveitou a quinta-feira para postar um vídeo com a hashtag #tbt (through back thursday, termo usado para postar lembranças nas redes sociais). O apresentador colocou um vídeo do dia 2 de fevereiro de 2004, quando assumiu a bancada do 'Jornal Hoje'.

Difícil acreditar, mas Evaristo já está há 13 anos como apresentador do programa ao lado de Sandra Annenberg! Ele entrou no posto de Carlos Nascimento, que, na época, foi para a TV Bandeirantes.

Há quatro semanas, Evaristo começou uma sequência de vídeos no Instagram. Nas últimas quatro quintas-feiras ele postou vídeos antigos de participações na Rede Globo.