Evaristo Costa tem impasse com a Globo para rescindir contrato

Evaristo Costa entrou na Globo em 1998 Foto: Zé Paulo Cardeal/Globo

O contrato de Evaristo Costa com a Globo ainda não foi rescindido. Após o início das negociações, o jornalista ficou insatisfeito com o valor que receberia da empresa, segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

Evaristo teria acionado advogados para chegarem a um acordo com a emissora. Como o contrato vai até outubro, as duas partes ainda têm cerca de dois meses para entrar em um acordo amigável.

Procurada pela reportagem do E+, a assessoria da Globo afirmou que desconhece o assunto e que, de qualquer forma, não comenta questões internas.

Evaristo foi contratado pelo canal em 1998 e desde 2004 esteve na bancada do telejornal. No mês passado, ele surpreendeu os telespectadores com o anúncio de que deixaria a função para passar um tempo no exterior com a família.

Pelo Instagram, Amalia Stringhini, esposa de Evaristo já publicou fotos do casal na Inglaterra e comemorou a mudança de ares.

Em uma publicação na rede social, ela comentou a saída do marido: “Estou tão feliz. Finalmente consegui me livrar do hospício. Prostituição capitalista e falsa que não fazia bem a mim e minhas filhas”.

