Pandolfo revela que é irmão gêmeo de Pancrácio em 'Êta Mundo Bom!'

Pandolfo revela que é irmão gêmeo de Pancrácio

Segunda-feira, 25 de abril

Eponina acredita que Pandolfo seja Pancrácio e troca ofensas com o engenheiro. Sarita e Paulina enganam Romeu e vendem uma falsa joia para o rapaz. Ilde maltrata Cláudio e Araújo não percebe. Candinho aconselha Alice sobre sua amizade com Cláudio. Alice pede para brincar com Policarpo e Cara de Cão observa. Aninha fica doente e Celso ajuda Maria. Anastácia confunde Pandolfo com Pancrácio e o convida para jantar. Incentivado por Sandra, Celso vai ao dancing de Paulina. Pandolfo revela a Anastácia e Candinho que é irmão gêmeo de Pancrácio.

Sandra arma contra Maria e Celso

Terça-feira, 26 de abril

Narcisa provoca Emma e Ilde durante um jantar em sua casa. Romeu oferece o anel falso a Cunegundes. Quinzinho pede que Josias o ajude a verificar se o anel é verdadeiro. Mafalda afirma a Romeu que só reatará o noivado quando tiver certeza de seu amor. Clarice ajuda Olga a mentir para Fábio sobre sua profissão. Fábio beija Olga. Pancrácio se disfarça para pedir dinheiro e Romualdo o ajuda, pensando tratar-se de uma mulher. Sandra arma para que Maria termine seu relacionamento com Celso. Pandolfo vê Pancrácio vestido como uma mulher.

Romeu é expulso da fazenda por anel falso

Quarta-feira, 27 de abril

Pancrácio e Pandolfo discutem. Maria sofre por Celso. Sandra se insinua para Candinho. Filomena pede que Fragoso contrate Clarice como governanta após seu casamento. Alice dá um bombom a Cláudio e Ilde desconfia. Diana provoca Filomena e revela a Braz que o filho que a moça espera é de Candinho. Candinho diz a Celso que pode lhe ajudar a reconquistar Maria. Cara de Cão combina com Ernesto o rapto de Policarpo. Inácio afirma que o anel comprado por Romeu é falso, e o rapaz é expulso da fazenda. Mafalda observa Romeu se banhando no rio.

Celso pede Maria em casamento

Quinta-feira, 28 de abril

Romeu deduz que foi enganado por Sarita e Paulina. Celso anuncia a Sandra que pedirá Maria em casamento e ameaça a irmã. Gerusa exige saber mais sobre seu estado de saúde. Zé dos Porcos tenta se declarar para Mafalda. Filomena e Fragoso partem para seu casamento no Paraguai. Ilde vê quando Alice visita Cláudio. Pancrácio não aceita o dinheiro de Pandolfo. Severo aceita que Braz retorne para a loja e comunica que irá se casar. Romeu confronta Sarita e Paulina. Celso pede Maria em casamento. Pancrácio e Pandolfo visitam Anastácia.

Policarpo é sequestrado por Ernesto

Sexta-feira, 29 de abril

Anastácia interrompe a discussão entre Pandolfo e Pancrácio. Maria aceita o pedido de casamento de Celso. Ernesto e Cara de Cão sequestram Policarpo e Candinho se desespera. Sandra conforta Candinho e aproveita para se insinuar para o rapaz. Maria comenta suas desconfianças sobre o rapto de Policarpo com Anastácia. Maria exige que Celso encontre Jack. Braz aconselha Diana a se casar com Severo. Camélia não permite que Lauro revele a Gerusa sobre sua doença. Zé dos Porcos se declara para Mafalda.

Filomena e Fragoso se casam

Sábado, 30 de abril

Mafalda afirma a Zé dos Porcos que deseja sua amizade e confessa a Eponina que ainda pensa em Romeu. Cunegundes e Quinzinho pensam em novas opções de casamento para Mafalda e Eponina. Pandolfo e Pancrácio atendem os telefonemas de Cara de Cão sobre o rapto de Policarpo. Filomena e Fragoso se casam. Ernesto exige que Sandra encontre uma forma de negociar com Cara de Cão o resgate do burro. Celso encontra Jack. Fragoso aceita comprar a fazenda de Cunegundes para Filomena. Jack e Maria acreditam saber quem orquestrou o rapto de Policarpo.