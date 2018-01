Candinho decide marcar seu casamento com Sandra em 'Êta Mundo Bom!'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Candinho decide marcar casamento com Sandra​

Segunda-feira, 23 de maio

Sandra oferece dinheiro a Filomena para que ela volte para a fazenda. Sandra afirma a Ernesto que o filho que Filomena espera é de Candinho. Pancrácio aconselha Candinho a esquecer Filomena e casar-se com Sandra. Romeu planeja retirar grande parte de seu dinheiro do banco para comprar a fazenda de Cunegundes. Gerusa e Osório comemoram o bem-estar dela. Severo humilha Diana. Cunegundes sofre ao trabalhar em sua fazenda. Candinho decide marcar seu casamento com Sandra, e Policarpo reage. Paulina apresenta Tigre a Ernesto. Maria garante a Celso que impedirá o casamento de Sandra com Candinho. Ernesto contrata Tigre para matar Candinho.

Anastácia vê Sandra roubando seu cofre

Terça-feira, 24 de maio

Tigre acorda seu plano com Ernesto. Celso pede que Sandra não se envolva em nenhuma armação. Diana enfrenta Severo, que agride a moça. Tobias ajuda Emma com o jantar que oferece a Narcisa e Lauro. Josias e Zé dos Porcos obrigam Cunegundes e sua família a trabalhar. Zé dos Porcos admira Mafalda. Camélia e Osório acreditam que Gerusa esteja curada de sua doença. Lauro elogia Emma pelo jantar, que na realidade foi feito por Tobias. Alertada por Paulina, Diana decide mudar sua estratégia com Severo. Anastácia surpreende Sandra no momento em que a sobrinha furta seu cofre.

Filomena não quer contar a Candinho sobre o filho

Quarta-feira, 25 de maio

Sandra consegue despistar Anastácia e esconde o dinheiro em um jarro no quarto da tia. Diana deixa Severo, que se desespera. Tigre ameaça Ernesto. Olga convence Fábio a pedi-la em noivado. Filomena afirma a Clarice que manterá em segredo o fato de seu filho ser de Candinho. Pancrácio aconselha Olga a ser sincera com Fábio. Diana garante a Braz que conseguirá tomar a casa de Severo. Maria questiona Paulina sobre a gravidez de Filomena. Diana volta para o dancing e ignora os apelos de Severo. Pandolfo retorna à fazenda de Cunegundes. Araújo anuncia a Cláudio que ele será operado e poderá voltar a andar. Sandra tem uma ideia para que Ernesto consiga o dinheiro de Anastácia.

Maria sugere que Candinho visite Filomena

Quinta-feira, 26 de maio

Sandra arma com Ernesto um plano para conseguir dinheiro de Anastácia. Maria sonda Nádia para descobrir se o filho de Filomena é de Candinho. Pandolfo avisa a Cunegundes e Quinzinho que eles poderão enriquecer ao recuperar a fazenda. Pancrácio e Emma aconselham Anastácia a ceder às supostas chantagens de Ernesto, pelo bem de Sandra. Celso confronta Sandra, que ameaça o irmão. Araújo descobre que a cirurgia de Cláudio será arriscada. Anastácia decide usar seus investimentos pessoais para pagar Ernesto, e Araújo se ressente de não poder custear a operação de seu filho. Maria sugere que Candinho visite Filomena. Pancrácio insinua a Anastácia que Sandra não é inocente. Nádia confirma para Sandra que o pai do bebê de Filomena é Candinho.

Zé dos Porcos e Mafalda se beijam

Sexta-feira, 27 de maio

Nádia avisa a Sandra que Maria a sondou sobre Filomena. Candinho beija Filomena, que afirma que não atrapalhará sua vida com Sandra. Cunegundes planeja retomar o controle de sua fazenda. Pandolfo corteja Eponina e Mafalda percebe. Zé dos Porcos e Mafalda se beijam. Paulina comenta com Severo que reconquistar Diana será difícil. Osório pede Gerusa em casamento. Sandra arma com Fábio para separar Maria de Celso. Fábio abraça Maria e Sandra faz com que Celso flagre os dois juntos.

Sandra pretende se livrar de Filomena

Sábado, 28 de maio

Fábio revela a Celso e Maria que Sandra lhe ofereceu dinheiro para separá-los. Anastácia perdoa Sandra, mas alerta a sobrinha para não tramar mais golpes. Celso enfrenta Sandra. Diana garante a Braz que conseguirá a casa de Severo. Camélia aceita que Osório se case com Gerusa. Maria pede que Pancrácio convença Filomena a confessar que seu bebê é de Candinho. Celso ajuda Candinho a comprar as alianças de seu casamento com Sandra. Josias viaja, e Manuela e Zé dos Porcos impedem que a família de Cunegundes entre em sua casa. Pancrácio afirma a Filomena que lutará para que Candinho saiba que é pai de seu filho. Sandra diz a Ernesto que pretende se livrar de Filomena.