Anastácia decide enviar Sandra para Europa em 'Êta Mundo Bom'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Anastácia decide enviar Sandra para Europa

Segunda-feira, 20 de junho

Anastácia desmente as histórias de Sandra e decide enviar a sobrinha para a Europa. Candinho e Pirulito descobrem que Pancrácio foi detido. A família de Cunegundes ajuda Eponina a consumar seu casamento com Pandolfo. Olga se despede de Diana, Clarice e Paulina. Diana pede que Paulina demita Janete, por causa de seu envolvimento com Severo. Anastácia se decepciona com Pancrácio ao encontrá-lo fantasiado de bailarina na delegacia. Araújo chega à casa de Anastácia e pede que a empresária assine documentos da fábrica.

Sandra e Ernesto falsificam assinatura de Anastácia

Terça-feira, 21 de junho

Maria suspeita do plano de Sandra e Araújo contra Anastácia. Pancrácio confessa sua mágoa com Candinho por ter permitido que Anastácia o visse fantasiado como uma bailarina. Diana manipula Severo e afirma a Braz que conseguirá a casa de seu pai. Anastácia sofre uma torção no pulso e avisa a Araújo que terminará de assinar os papéis da fábrica em outro dia. Osório garante a Camélia que seu amor por Gerusa fará a menina se recuperar da doença. Anastácia visita Pancrácio. Com a ajuda de Ernesto, Sandra decide falsificar a assinatura de Anastácia.

Sandra expulsa Anastácia e Candinho de casa

Quarta-feira, 22 de junho

Anastácia pede que Pancrácio perdoe Candinho. Narcisa expulsa Ilde de casa, temendo sua proximidade com Lauro. Maria tenta alertar Anastácia sobre um possível plano de Sandra. Mafalda não sabe se quer casar com Romeu. Ernesto e Sandra conseguem os documentos para roubar as posses de Anastácia. Olga percebe a preocupação de Araújo. Cláudio questiona Araújo sobre sua operação. Filomena questiona os sentimentos de Mafalda por Romeu. Sandra expulsa Anastácia e Candinho de casa.

Candinho pede abrigo a Pancrácio

Quinta-feira, 23 de junho

Sandra humilha Anastácia, Candinho, Pirulito e Maria. Araújo sente vergonha de Anastácia, mas confirma o plano de Sandra. Candinho garante a Anastácia que sabe onde todos poderão ser acolhidos. Filomena aconselha Mafalda a decidir se ama Romeu ou Zé dos Porcos. O carro de Romeu é confiscado por falta de pagamento. Ilde pede que Clarice a ajude a trabalhar no dancing. Maria afirma a Celso que ele terá de provar que não faz parte do golpe de Sandra. Anastácia, Candinho e Maria deixam a mansão. Araújo questiona Sandra sobre seus sentimentos por ele. Candinho pede abrigo a Pancrácio.

Romeu é informado de que perdeu todo o dinheiro

Sexta-feira, 24 de junho

Anastácia fica satisfeita com as instalações da casa de Pancrácio. Celso confronta Sandra e Araújo. Sandra convida Ernesto para jantar na mansão. O gerente do banco de Romeu avisa que o rapaz perdeu todo o seu dinheiro. Romeu acredita que recuperará sua fortuna quando Pandolfo encontrar petróleo nas terras de Cunegundes. Araújo desabafa com Olga. Quitéria não gosta de ver Ernesto na mansão, e Sandra a ameaça. Candinho afirma a Anastácia que cuidará dela.

Maria descobre que Celso tramou com Sandra

Sábado, 25 de junho

Paulina aceita contratar Ilde. Como parte de seu plano, Diana afirma a Severo que não poderá ficar com ele. Severo sofre com as cobranças de seus credores. Araújo confirma a operação de Cláudio, que comemora a possibilidade de voltar a andar. Aconselhada por Pancrácio, Maria encontra provas de que Celso tramou com Sandra seu primeiro golpe contra Anastácia. Maria termina o noivado com Celso.