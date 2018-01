Anastácia vê Pancrácio disfarçado de mulher em 'Êta Mundo Bom!'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Anastácia vê Pancrácio disfarçado de mulher

Segunda-feira, 18 de julho

Maria acompanha Celso até o hospital. Pancrácio avisa a Candinho que precisa conseguir dinheiro para pagar as despesas médicas de Celso. Sandra visita Cláudio e Araújo aprova sua atitude. Ernesto avisa a Sandra que Celso foi atingido no lugar de Maria. Maria pede que Anastácia ajude seu pai. Cunegundes pensa em usar Sarita para afastar Zé dos Porcos de Mafalda. Severo se recusa a aceitar a ajuda de Anastácia. Anastácia vê Pancrácio disfarçado de mulher. Maria ameaça Sandra.

Anastácia e Pancrácio se casam

Terça-feira, 19 de julho

Maria afirma a Sandra que irá colocá-la na cadeia. Anastácia destrói as fantasias femininas de Pancrácio. Mafalda sente ciúmes de Zé dos Porcos. Maria pede que Diana cuide de Severo. Sandra pede que Araújo não revele que falsificou a assinatura de Anastácia. Eponina manda Filomena avisar a Candinho que seu filho está prestes a nascer. Gerusa se sente mal e Osório cuida da noiva. Anastácia e Pancrácio se casam. Diana pede ajuda a Maria. Anastácia e Pancrácio têm sua noite de núpcias.

Filomena tem problemas durante o parto

Quarta-feira, 20 de julho

Maria ensina Diana a cozinhar e Candinho ajuda a dançarina a levar a comida para Severo. Josias procura Paulina. Braz leva Ilde em casa. Severo deixa Diana dormir em seu apartamento. Maria conta seu plano contra Sandra para Celso e Pirulito. Candinho recebe o telegrama de Filomena. Anastácia encontra o dinheiro escondido dentro do jarro. Filomena sente fortes dores e Zé dos Porcos chama uma parteira. Filomena tem problemas durante o parto e clama por Candinho.

Sandra pede mais dinheiro a Araújo

Quinta-feira, 21 de julho

Filomena desmaia e todos se preocupam. Candinho chega à fazenda com o médico. Nasce o filho de Filomena e todos comemoram. Josias pede Paulina em casamento. Sandra pede mais dinheiro a Araújo. Maria avisa a Celso que falará com Araújo sobre Sandra. O ortopedista tem boas expectativas sobre a evolução de Claudio. Alice visita Claudio. Maria entrega a Araújo as chaves do local onde Sandra se encontra com Ernesto.

Araújo flagra Sandra e Ernesto juntos

Sexta-feira, 22 de julho

Araújo pensa sobre as palavras de Maria. Celso explica o plano de Maria para Anastácia e Pancrácio. Mafalda ouve Candinho agradecendo Zé dos Porcos e se emociona. Josias conta que Romeu perdeu seu carro. Gerusa se sente bem e dança com Osório. Diana tenta alertar Ilde sobre Braz, mas ela não acredita. Anastácia e Pancrácio pensam em adotar Pirulito. Celso convence Araújo a ir ao ateliê de Ernesto. Sandra fala mal de Araújo para o cúmplice. Araújo flagra Sandra e Ernesto juntos.

Araújo conta a Anastácia sobre assinatura falsa

Sábado, 23 de julho

Araújo e Ernesto se enfrentam. Candinho ajuda Filomena a se levantar da cama. Mafalda se enfurece quando Sarita decide levar biscoitos para Zé dos Porcos. Diana e Severo saem para passear. Braz convida Ilde para morar com ele. Ernesto se muda para o casarão de Sandra. Josias pede para Zé dos Porcos se casar com Sarita. Araújo se aconselha com Olga e decide pedir perdão a Anastácia. Araújo revela a Anastácia que Sandra falsificou sua assinatura.