Mafalda diz que não quer se casar com Romeu em 'Êta Mundo Bom!'

Mafalda diz que não quer se casar com Romeu

Segunda-feira, 18 de abril

Candinho declara sua decepção com Filomena, que acaba desistindo de revelar sua gravidez. Maria descobre que foi Sandra quem mostrou a pintura de Filomena para Candinho. Celso comemora com Maria a notícia de que Aninha terá alta do hospital. Osório esconde de Gerusa a gravidade de seu estado de saúde. Romeu chega à fazenda e Cunegundes e pede novas provas de sua riqueza. Mafalda afirma a Eponina que não quer se casar com Romeu. Sandra convence Anastácia a fazer novas roupas para Candinho e propõe ensinar regras de etiqueta a ele. Braz jura vingança contra Severo e Diana em nome de sua mãe. Filomena conta a Fragoso que está grávida de Candinho. Fragoso propõe casar-se com Filomena.

Casamento de Epopina e Inácio é interrompido por mulher que afirma ser esposa do bancário

Terça-feira, 19 de abril

Filomena aceita se unir a Fragoso. Eponina se prepara para o casamento com Inácio. Candinho não gosta das aulas de boas maneiras de Sandra. Filomena conta a Diana e Clarice que terá de casar com Fragoso no exterior porque ele é desquitado. Olímpia se muda para a pensão de Camélia. Gerusa sente-se mal e desconfia de que Osório e Camélia estejam lhe escondendo algo. Pancrácio visita Candinho. Celso e Maria levam Aninha para a casa de Anastácia, que aprova o namoro entre os dois. O casamento de Eponina e Inácio é interrompido por uma mulher que afirma ser esposa do bancário. Anastácia cumprimenta Pancrácio disfarçado de cego e ele vai embora da igreja às pressas.

Padre diz que não irá casar Eponina e Inácio

Quarta-feira, 20 de abril

Anastácia vai até a casa de Pancrácio, que sente ainda mais vergonha ao saber que ela já havia percebido antes que ele se disfarça. O Padre diz que não irá casar Eponina e Inácio. Malfada conforta Eponina. Celso descobre que Sandra arma um novo golpe com Ernesto, que ameaça os dois. Anastácia e Pancrácio se beijam. Fragoso compra vestidos para Filomena na butique de Emma. Tobias finaliza as novas roupas de Candinho e Pirulito. Sandra orienta Ernesto a sequestrar Policarpo e exige que Celso participe de seu plano. Romeu pede para conversar com Mafalda. Cara de Cão sugere a Ernesto que sequestrem Candinho no lugar do burro Policarpo.

Romeu se declara para Mafalda, mas ela afirma que não o ama mais

Quinta-feira, 21 de abril

Ernesto convence Cara de Cão a manter o plano de Sandra e sequestrar Policarpo. Romeu se declara para Mafalda, mas a menina afirma que não o ama mais e Zé dos Porcos comemora. Filomena anuncia sua saída do dancing de Paulina para se casar com Fragoso. Fragoso diz que apresentará Filomena a seus filhos. Maria confessa a Celso que ainda suspeita de Sandra. Celso tenta convencer Sandra a revelar a verdade para Anastácia. Camélia proíbe Osório de contar a Gerusa sobre sua doença, e Lauro reforça a decisão da avó da menina. Cunegundes exige que Romeu lhe dê um anel de brilhantes em troca do casamento com Mafalda. Severo flagra Diana beijando Braz.

Pancrácio confessa a Candinho que ama Anastácia​

Sexta-feira, 22 de abril

Diana inventa para Severo que Braz a beijou à força. Severo expulsa Braz de sua casa. Pancrácio sente-se constrangido na presença de Anastácia. Severo recebe cobranças de seus fornecedores. Cunegundes afirma que Mafalda se casará com Romeu. Mafalda pede que Romeu lhe prove que não tem uma noiva. Sandra insiste em ensinar boas maneiras para Candinho. Fragoso abre uma conta bancária em nome de Filomena. Braz muda-se para a casa de Diana e Clarice se preocupa. Maria pede a ajuda de Anastácia para batizar Aninha. Pancrácio confessa a Candinho que ama Anastácia. Para se desfazer da dívida da família, Cunegundes ameaça Inácio de denunciá-lo para a polícia por querer se casar duas vezes.

Sábado, 23 de abril

Inácio cede à chantagem de Cunegundes e promete adiar o leilão da fazenda. Filomena conhece Nádia e Perseu, filhos de Fragoso, que acreditam que a moça esteja aplicando um golpe em seu pai. Candinho sugere que Pancrácio se case com Anastácia. Gerusa confessa a Osório que desconfia de seu estado de saúde. Sandra comenta com Candinho que Filomena está na casa de Fragoso. Candinho ofende Filomena. Filomena afirma a Clarice que jamais revelará a Candinho que o bebê que espera é dele. Celso promete a Maria que encontrará Jack. Sandra se insinua para Candinho. Candinho observa Alice brincando com Cláudio. Sandra garante a Ernesto que beijará Candinho. Eponina confunde Pandolfo com Pancrácio.

