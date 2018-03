Sandra arma contra Ilde e Araújo em 'Êta Mundo Bom!'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Sandra arma contra Ilde e Araújo

Segunda-feira, 13 de junho

Araújo se recusa a participar dos planos de Sandra para se apropriar dos bens de Anastácia. Romeu não ouve os conselhos de Pancrácio e decide investir o restante de seu dinheiro na compra da fazenda de Cunegundes. Maria conta a Anastácia que Braz lhe garantiu que Diana não conhece a mãe. Alice flagra Sandra saindo às escondidas de casa. Celso confessa a Maria que está preocupado com os golpes de Sandra. Araújo insiste para que Ilde lhe ajude com o empréstimo para a operação de Cláudio. Sandra arma para que Ilde surpreenda Araújo em sua companhia.

Anastácia e Candinho pedem que Jack encontre Filomena

Terça-feira, 14 de junho

Sandra explica a Ernesto seu plano para separar Araújo de Ilde. Pandolfo convence Romeu a investir na construção de um poço de petróleo na fazenda em vez de comprá-la. Gerusa faz sua primeira sessão de quimioterapia. Orientada por Ernesto, Paulina faz um telefonema misterioso para Ilde. Anastácia e Candinho imploram para que Jack encontre Filomena. Ilde surpreende Araújo com Sandra e troca ofensas com a ex-amiga. Maria tenta alertar Anastácia sobre o novo golpe de Sandra. Araújo pede perdão a Ilde. Cláudio acusa Ilde de maltratá-lo.

Sarita se une a Zé dos Porcos contra Mafalda e Romeu

Quarta-feira, 15 de junho

Araújo expulsa Ilde de casa, e a moça afirma que exigirá seu dinheiro. Sandra e Ernesto comemoram o sucesso de seu plano. Ilde se muda para a casa de Narcisa e Lauro. Diana manipula Severo e se incomoda quando Paulina o apresenta a Janete. Zé dos Porcos tenta alertar Pandolfo sobre o cheiro do lago da fazenda. Sarita propõe a se aliar a Zé dos Porcos para separar Mafalda de Romeu. Maria desconfia da proximidade entre Araújo e Sandra. Araújo aceita participar do plano de Sandra contra Anastácia.

Mafalda aceita se casar com Romeu

Quinta-feira, 16 de junho

Araújo afirma que deseja se casar com Sandra. Jack descobre que Romeu foi a última pessoa que viu Filomena. Osório decide marcar a data de seu casamento com Gerusa. Pandolfo tem pressa para se casar com Eponina. Filomena pede que Eponina a ensine a costurar. Mafalda aceita se casar com Romeu. Araújo confirma a operação de Cláudio e inicia o plano contra Anastácia. Narcisa exige que Ilde não se aproxime de Lauro. Severo sofre por causa de Diana. Fábio surpreende Olga trabalhando no dancing. Maria alerta Anastácia sobre Araújo.

Eponina e Pandolfo se casam

Sexta-feira, 17 de junho

Anastácia se recusa a questionar a honestidade de Araújo e repreende Maria. Filomena confessa a Mafalda que seu filho é de Candinho. Fábio ofende Olga e termina seu noivado. Araújo conforta Olga. Sandra se surpreende quando Araújo exige uma parte da fábrica para si. Fábio denuncia Olga e Camélia expulsa a moça de sua pensão. Araújo contrata Olga como babá de Cláudio. Eponina se casa com Pandolfo e se prepara para sua primeira noite de amor. Anastácia vê quando Araújo deixa Sandra em sua casa.

Anastácia confronta Sandra

Sábado, 18 de junho

Sandra tenta despistar Anastácia, mas ela desconfia da sobrinha. Araújo aprova a conduta de Olga com Cláudio. Eponina se surpreende com o comportamento de Pandolfo em sua primeira noite de casados. Maria descobre que Sandra visitou Araújo. Eponina desabafa com Mafalda e Filomena sobre sua primeira noite com Pandolfo. Pancrácio é preso com um de seus disfarces. Sandra avisa a Ernesto que terão de se afastar até que o golpe contra Anastácia seja concluído. Anastácia descobre que Ilde flagrou Araújo com Sandra. Anastácia confronta Sandra.